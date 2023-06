PM dá cana em ladrão de bicicleta

Reportagem: Susi Baião

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Mogi Guaçu, na tarde dessa terça-feira (20), acusado de ter furtado duas bicicletas.

Os policiais militares, cabo Bardela e soldado Multini, foram informados que um indivíduo havia estourado o cadeado do compartimento de lixo e furtado uma bicicleta em um condomínio, no bairro Jardim Novo I. Diante das informações sobre o suspeito, passaram a efetuar patrulhamento pelas imediações, quando avistaram um homem subindo o barranco com as mesmas características do acusado, empurrando duas bicicletas. Ao ser questionado, o mesmo confessou que havia furtado as duas bicicletas, uma no condomínio citado e a outra no condomínio em que trabalha como servente de pedreiro. Ele foi preso e encaminhado até a delegacia. Após a elaboração do boletim de ocorrência e ser ouvido, ele foi liberado pelo delegado e irá responder em liberdade.

As bicicletas foram devolvidas para seus donos.