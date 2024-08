PM da reserva doa mais de 40 garrafas pets cheias com lacres de alumínio à Santa Casa

O material deve ser trocado pelo hospital por uma cadeira de roda quando atingir mais de 100 kg

Mais um bom exemplo da parceria entre a sociedade e a Santa Casa de Mogi Mirim que, a cada dia, vem aumentando a medida em que a confiança nesta instituição cresce. Na manhã de quinta-feira (15) o policial militar rodoviário da reserva, João Edgard Bisigatto, doou 40 garrafas pets lotadas de lacres de alumínio para o hospital.

Todo esse material, que lotou uma mesa, será, em breve, trocado por uma nova cadeira de rodas para ser utilizada no hospital. O interventor municipal da Santa Casa e chefe de gabinete da Prefeitura, Mauro Nunes Júnior, acompanhado do coordenador de RH (Recursos Humanos) da Santa Casa, Claudinei de Freitas Garcia, fez questão de receber as doações de Edgard.

O doador foi informado que dentro de pouco tempo, com a chegada de novas doações, o hospital deverá atingir o peso suficiente em alumínio para trocar pela cadeira. Mauro e Claudinei também elogiaram a atitude do militar que, segundo eles, serve de exemplo para outras pessoas e entidades que querem ajudar a Santa Casa, mas não sabe como.