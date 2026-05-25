PM detém homem após agressão contra policial em Itapira

Ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira; indivíduo foi contido após arremessar uma bicicleta contra um policial militar

A Polícia Militar deteve um homem por lesão corporal e desacato na manhã desta segunda-feira (25), em Itapira. A equipe foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência envolvendo um indivíduo agressivo no município.

No local, os policiais realizaram a abordagem e, durante contato com familiares, foram informados de que o homem apresentava comportamento alterado e agressivo. Também havia crianças no interior da residência.

Enquanto os policiais orientavam os familiares a acionarem atendimento médico, o indivíduo entrou repentinamente na residência, pegou uma bicicleta e a arremessou contra um policial militar, atingindo o peito e o braço esquerdo do agente.

Diante da agressão, o homem foi contido e algemado, sendo preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e desacato.

O policial atingido recebeu atendimento médico no Hospital Municipal de Itapira, onde foi constatada escoriação leve no braço esquerdo.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Judiciária de Itapira, onde a autoridade policial ratificou as medidas legais cabíveis. Após os procedimentos, o indivíduo foi liberado mediante termo de compromisso.

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