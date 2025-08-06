PM inaugura nova sede de batalhão em Mogi-Guaçu

26° Batalhão do Interior atende a oito municípios da região de Campinas, que registraram as maiores reduções de roubos e homicídios da história no primeiro semestre do ano

A Polícia Militar inaugurou nesta terça-feira (5) a nova sede do 26º Batalhão do Interior, localizado no bairro Jardim Novo II, em Mogi-Guaçu. A unidade atende cerca de meio milhão de pessoas e é responsável por outros sete municípios da região: Estiva Gerbi, Mogi-Mirim, Holambra, Jaguariúna, Pedreira, Itapira e Santo Antônio de Posse.

A obra foi finalizada no primeiro semestre deste ano e teve o investimento de R$ 9,9 milhões por parte do estado. Além do batalhão, também estão instaladas no imóvel a 1ª Companhia do 26º BPM//I, a Companhia de Força Tática e a Unidade Integrada de Saúde. Enquanto o prédio era construído do zero, a população continuou sendo atendida na antiga sede, localizada no bairro Jardim Novo I.

“Investimentos são necessários, mas o principal deles está no ser humano. Tem uma instalação moderna que vai garantir mais comodidade aos nossos policiais e aumentar a sensação de segurança da população”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

O prédio fica em uma área de mais de 7,4 mil metros quadrados. Possui dois pavimentos com banheiros, cozinha, refeitórios, copas, alojamentos, sala do comandante, salas de reuniões, setores de motomecanização, logística, comunicação social, entre outros.

Atualmente, o 26º Batalhão do Interior é comandado interinamente pelo major Marcos Sanches e possui quatro companhias operacionais divididas entre os municípios de Mogi-Guaçu, Mogi-Mirim e Itapira.

Roubos e crimes contra a vida são os menores na região

Além de melhorar o conforto e as condições de trabalho dos policiais, o novo prédio representa mais um reforço no combate à criminalidade na região de Campinas, que no primeiro semestre deste ano apresentou os menores números em 25 anos nos crimes patrimoniais e contra a vida.

Os roubos em geral, que incluem os de carga e banco, chegaram a 3.172 casos em seis meses. O índice teve diminuição de 13,7% em relação aos 3.677 assaltos registrados no mesmo período do ano passado. Os roubos de veículos também caíram, de 986 para 929 – baixa de 5,7%.

Em relação aos homicídios, foram 93 boletins registrados no período, seis a menos no comparativo. Já os latrocínios — roubos seguidos de morte —passaram de sete para apenas um caso até junho.

O trabalho realizado de forma integrada com a Polícia Civil também atingiu um marco histórico no número de prisões realizadas e de drogas apreendidas no primeiro semestre deste ano nos 38 municípios que integram a região de Campinas.

Foram 9.239 prisões e apreensões de menores infratores no período, aumento de 14,5% no comparativo. As apreensões de drogas tiveram alta de 61,9%, passando de 5,5 toneladas para 8,9 toneladas, a maior marca desde 2001.

Fonte Agência SP