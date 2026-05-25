PM prende motociclista por embriaguez ao volante em
Condutor foi abordado após passageira ser flagrada sem capacete; ele recusou o teste do bafômetro e permaneceu à disposição da Justiça
A Polícia Militar prendeu um motociclista por embriaguez ao volante no domingo (24), em Jaguariúna, durante patrulhamento no município.
De acordo com a PM, os policiais visualizaram uma motocicleta em movimento com a passageira sem capacete. Diante da infração de trânsito, a equipe acionou sinais luminosos e sonoros para realizar a abordagem, momento em que o condutor estacionou o veículo.
Durante a fiscalização, nada de ilícito foi localizado. No entanto, os policiais constataram que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez, como forte odor etílico, fala pastosa, olhos avermelhados e comportamento irônico. Segundo a corporação, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica.
Inicialmente, o condutor aceitou realizar o teste do etilômetro, sendo solicitado apoio de outra equipe com o equipamento. Porém, após a chegada da viatura de apoio, ele se recusou a fazer o teste.
Diante dos fatos, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis, e o motociclista foi conduzido ao Plantão de Polícia Judiciária. No local, foi elaborado o flagrante por embriaguez ao volante, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.
