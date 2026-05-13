PM realiza duas ações contra o tráfico de drogas em Mogi Guaçu

Ocorrências registradas nos bairros Santa Cruz e Jardim Itacolomi terminaram com um homem preso e um adolescente apreendido

A Polícia Militar realizou duas ações distintas de combate ao tráfico de drogas nesta terça-feira (12), em Mogi Guaçu. As ocorrências aconteceram nos bairros Santa Cruz e Jardim Itacolomi, resultando na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente.

No fim da tarde, durante patrulhamento pelo bairro Santa Cruz, policiais militares visualizaram um indivíduo saindo das margens de uma linha férrea. Ao perceber a presença da equipe, ele demonstrou nervosismo e tentou se afastar rapidamente, mas acabou sendo abordado.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram oito microtubos de cocaína e oito pedras de crack escondidos na roupa íntima do suspeito. Também foram encontrados um aparelho celular e R$ 44 em dinheiro. Questionado, o homem confessou que estava comercializando drogas desde cedo e informou que havia mais entorpecentes escondidos próximo à linha férrea. No local indicado, os policiais localizaram mais 39 microtubos de cocaína.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o infrator permaneceu preso e todo o material foi apreendido.

Já durante a noite, outra equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo Jardim Itacolomi quando avistou um indivíduo agachado próximo ao pé de uma árvore em uma praça. Ao notar a aproximação da viatura, ele subiu as escadas e sentou em um banco, atitude que chamou a atenção dos policiais.

Durante a abordagem, o suspeito admitiu que realizava a venda de drogas no local e indicou onde escondia os entorpecentes. Em uma pochete escondida sob folhas, os policiais encontraram 26 porções de maconha e 47 microtubos com cocaína. Na sequência, foi constatado que o envolvido era adolescente.

A ocorrência também foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o adolescente infrator e as drogas foram apreendidos.

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