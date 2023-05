PM RECUPERA VEÍCULO ROUBADO E VÍTIMA AGRADECE

Reportagem: Susi Baião

Policiais militares de Jaguariúna recuperam carro roubado um dia após o roubo. A ação policial aconteceu na tarde desta quinta- feira (11), na Praça Carlos Gomes, no Jardim Paraíso, em Jaguariúna.

De acordo com as informações repassadas pela unidade, os policiais militares estavam em patrulhamento, quando avistaram um carro modelo Fox estacionado na via.

Ao fazerem as vistorias, a equipe policial constatou que o veículo tinha um alerta de roubo ocorrido um dia antes no bairro Colina do Castelo. A proprietária do veículo foi localizada e informou aos policiais que na data de ontem (10), por volta das 6h da manhã, ela foi abordada por três homens que levaram seu veículo. Disse ainda que o veículo não tem seguro e agradeceu aos policiais que o recuperaram. A polícia investiga o caso.

Participaram desta ocorrência: Soldado Tiago e Soldado Maia, com apoio : Cabo Fachim e soldado Magalhães.