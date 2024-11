PM-SP Abre Concurso com 2.700 Vagas para Soldado com Salário Inicial de R$ 4.852,21

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) lançou um novo concurso público para o preenchimento de 2.700 vagas no cargo de Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM). As vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos que atendam aos requisitos estabelecidos no edital, oferecendo uma oportunidade para quem deseja ingressar na carreira policial.

Remuneração e Benefícios

Os aprovados no concurso terão uma remuneração inicial de R$ 4.852,21, além de benefícios próprios da carreira policial, como estabilidade e possibilidade de progressão profissional.

Requisitos para Participação

Para concorrer às vagas, é necessário atender aos seguintes critérios:Ser brasileiro;

Ter entre 17 e 30 anos;

Possuir ensino médio completo;

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C, D ou E;

Apresentar estatura mínima de 155 cm para mulheres e 160 cm para homens, descalços e descobertos.

Inscrições Abertas

Os interessados podem se inscrever até 22 de dezembro de 2024, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 85,00.

Etapas do Processo Seletivo

O concurso será realizado em várias fases, que incluem:

Prova objetiva: questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, informática e administração pública;

Prova dissertativa;

Exames de aptidão física;

Exames de saúde;

Avaliação psicológica;

Avaliação de conduta social e reputação;

Análise de documentos.

Validade do Concurso

O processo seletivo terá validade de três meses a partir da homologação, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da PM-SP.

Mais Informações

O edital completo com todos os detalhes sobre o concurso está disponível no site oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo e no portal da FGV.

Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja estabilidade, crescimento profissional e contribuir com a segurança pública no estado de São Paulo. Não perca o prazo!