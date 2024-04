PM tem 340 agentes e 106 veículos nas ruas para operação em empresas de ônibus acusadas de lavagem de dinheiro

Equipes da força de segurança do Governo de São Paulo cumprem mandados de prisão na capital em apoio ao Ministério Público

A Polícia Militar está com 340 policiais e 106 veículos nas ruas da capital atuando em parceria com o Ministério Público de São Paulo contra empresas de ônibus acusadas de lavagem de dinheiro na capital. As forças policiais do Governo de São Paulo cumprem mandados de prisão de suspeitos e de buscas e apreensões na Operação Fim da Linha.

O objetivo da operação é combater a atuação de quadrilhas que lavam dinheiro do crime organizado em duas grandes empresas de ônibus da zona leste e da zona sul da capital. Ambas são responsáveis pelo transporte diário de cerca de 700 mil passageiros na cidade de São Paulo.

“Foram meses de trabalho para que essa ação fosse materializada hoje, com o cumprimento de mandados de busca e de prisão realizados pelo Gaeco e agentes do serviço de inteligência da PM. Essa parceria com o MP e Receita Federal ganha mais robustez para asfixiar financeiramente o crime organizado no Estado de São Paulo”, afirma o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

A ação é feita em apoio ao Ministério Público de São Paulo, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e Receita Federal.

Cerca de 340 policiais e 106 veículos do Comando de Policiamento de Choque, bem como integrantes do Centro de Inteligência PM, estão atuando diretamente para dar cumprimento às ordens judiciais de quatro mandados de prisão e 52 mandados de busca e apreensão.

Dos quatro mandados de prisão, três já foram cumpridos e outros 52 locais foram vistoriados, onde foram apreendidos dois fuzis, uma submetralhadora, duas pistolas e um revólver. Um suspeito foi preso em flagrante por porte de arma pela equipe do canil da PM.

Foto Ilustartiva