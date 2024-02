PODEROSAS E ADAGA ESTÃO NO TOPO DA CLASSIFICAÇÃO DO FUTSAL FEMININO

Neste domingo, dia 4 de fevereiro, os times das Poderosas e Adaga venceram os jogos da terceira rodada e, agora, os dois estão no topo da classificação do Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Jaguariúna.

Nos últimos jogos, enquanto o Coringão ganhou de 3 a 1 do Audaz, as Poderosas fizeram 4 a 1 em cima do Madrid. Já o Adaga fez 3 a 0 no Aliança.

Com isso, as equipes Poderosas e o Adaga chegaram ao topo da classificação geral com 9 pontos cada. Seguidas pelo Aliança e Madrid com 3 pontos; Coringão e Audaz, com zero.

A quarta rodada do Campeonato Municipal de Futsal Feminino será disputada no próximo domingo, dia 18 de fevereiro, a partir das 8h30, no “Azulão”. O primeiro jogo será entre Poderosas e Audaz. Às 09h20, o Aliança enfrenta o Madrid e, às 10h10, será a vez do Coringão contra Adaga.

O Campeonato Municipal de Futsal Feminino é organizado pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna.