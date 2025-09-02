Polícia Ambiental fecha rinhas de galos em Paulínia e Cosmópolis e apreende 53 animais

Animais foram encontrados feridos e em condições inadequadas; arenas funcionavam com estrutura completa para a prática ilegal

A Polícia Militar Ambiental apreendeu, nesta segunda-feira (1), um total de 53 galos em situação de maus-tratos nos municípios de Paulínia e Cosmópolis, após o recebimento de denúncias anônimas. Os animais eram mantidos em arenas clandestinas utilizadas para rinhas, e apresentavam ferimentos típicos das brigas.

A ação teve início no bairro Parque da Figueira, em Paulínia, onde os policiais encontraram uma das arenas, localizada na Rua dos Imigrantes. No local, os galos estavam feridos, presos em compartimentos inadequados e cercados por estruturas que caracterizavam a organização da prática ilegal. Além disso, os agentes constataram a existência de quartos improvisados para alojamento dos animais.

Durante a vistoria, todo o material utilizado nas rinhas foi apreendido, incluindo o ringue, caixas de transporte, esporas artificiais e demais utensílios ligados à atividade criminosa. Segundo a corporação, os responsáveis serão autuados por maus-tratos e responderão na Justiça pela prática ilegal de promoção de rinha de animais.

A Polícia Ambiental reforça que denúncias anônimas podem ser feitas para coibir crimes contra a fauna, contribuindo para a preservação do bem-estar animal e o cumprimento da legislação ambiental.