Polícia captura procurado pela Justiça em Mogi Guaçu

Na tarde desta quarta-feira, 11 de setembro, a Polícia Militar de Mogi Guaçu prendeu um homem que estava sendo procurado pela Justiça. A ação ocorreu durante um patrulhamento preventivo e ostensivo no Bairro Ipê I.

O suspeito, identificado como C., foi localizado na Rua Altamir de Oliveira. Conhecido pela equipe policial por estar com um mandado de prisão em aberto por furto, ele foi abordado e submetido a uma revista pessoal. Nada de ilícito foi encontrado com o homem, mas, após consulta ao sistema do COPOM, a polícia confirmou que ele era procurado.

Diante da situação, o homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. Lá, o delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência e deu cumprimento ao mandado de prisão. O indivíduo permanece à disposição da Justiça.