Polícia Civil de 7 cidades cumpre mandados contra quadrilha especializada em roubo de caminhonetes na região

Cerca de 50 agentes iniciaram a ação em oito endereços por volta das 4h, com apoio das polícias de Serra Negra, Jaguariúna, Pedreira, Santo Antônio de Posse e Mogi Guaçu, além de Bragança Paulista e Atibaia, municípios próximos da região.

Rodrigo Cantadori, delegado titular de Serra Negra e que atua na operação, disse que a investigação começou há três meses, com base na cidade e depois envolveu duas delegacias seccionais, de Mogi Guaç u e Bragança Paulist a .

As duas pessoas detidas foram ouvidas e liberadas em seguida. Há um mandado de prisão temporária expedido para outro alvo, segundo os policiais. Entre os materiais apreendidos, há um simulacro de arma de fogo, uma televisão e um forno elétrico, levados de uma família de Serra Negra.

Além das caminhonetes, os criminosos também roubavam residências e eram violentos com as vítimas, segundo as investigações.