Polícia de Itapira Captura Procurado por Roubo na Manhã de 22 de Maio

Na manhã desta quarta-feira, uma operação policial em Itapira resultou na captura de um indivíduo procurado por crime de roubo. A ação ocorreu após a equipe policial receber informações cruciais que levaram à localização do suspeito.

De posse do Mandado de Prisão, os policiais se dirigiram ao endereço indicado. Ao chegar ao local, solicitaram atendimento ao morador do primeiro imóvel. Este, por sua vez, informou ser pai do procurado, identificado como E., e pediu para que ele abrisse a porta de sua residência.

E. atendeu ao pedido de seu pai e, ao abrir a porta, foi informado pelos policiais sobre o Mandado de Prisão em aberto contra ele. O crime de roubo pelo qual E. era procurado foi devidamente comunicado, e ele foi detido e levado até a Delegacia de Polícia de Itapira.

Na Delegacia, a escrivã Lívia elaborou o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC), formalizando a detenção de E. Ele permanece agora recolhido à disposição da justiça, aguardando os procedimentos legais subsequentes.

A captura de E. representa um importante passo na manutenção da ordem e segurança pública em Itapira, refletindo o comprometimento das autoridades em combater a criminalidade e garantir a aplicação da justiça.