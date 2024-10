Polícia de Santo Antônio de Posse prende homem por tráfico de drogas

Na tarde de 17 de outubro, uma ação policial resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas em Santo Antônio de Posse. A equipe realizava patrulhamento preventivo e ostensivo pelo bairro quando encontrou um indivíduo fazendo uso de maconha.

Durante a abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram em posse do suspeito uma bucha de substância semelhante à maconha e duas notas de 10 reais. No local onde ele estava sentado, foi localizada uma sacola verde contendo 15 porções de uma substância esverdeada, aparentando ser maconha, e 6 papelotes de uma substância com características de cocaína.

Ao ser questionado sobre o material, o homem confessou que estava vendendo os entorpecentes e que havia começado a atividade ilícita naquele mesmo dia. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais informados e foi encaminhado ao pronto-socorro para os exames médicos de praxe.

Posteriormente, o suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial registrou o boletim de ocorrência por tráfico de drogas. O preso permanecerá à disposição da Justiça aguardando a audiência de custódia.