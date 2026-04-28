Polícia de SP desarticula bando suspeito de aplicar golpes do falso advogado

Investigados se passavam por integrantes de escritório de advocacia para induzir as vítimas a realizar transferências bancárias

A Polícia Civil identificou seis pessoas que estariam se passando por representantes de um escritório de advocacia para aplicar golpes. A ação, realizada nesta terça-feira (28), foi deflagrada pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) nas cidades de São Paulo, Cubatão e São Vicente.

As investigações começaram após uma das vítimas registrar um boletim de ocorrência depois de um golpe que aconteceu em março.

Segundo os investigadores, o bando usava as informações de um escritório para aplicar os golpes. Os envolvidos informavam um falso êxito em uma ação judicial, alegando a necessidade de realizar uma suposta operação para liberação do valor do processo. Os suspeitos chegavam a ligar para as vítimas induzindo a acessar o aplicativo bancário para realizar a transação.

A Justiça deferiu os mandados de prisão temporária contra os investigados. Três suspeitos já foram presos na capital paulista, dois em São Vicente e um em Cubatão.

As ações foram realizadas pela 3ª Delegacia Especializada Antissequestro (DAS) com o apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e Grupo Especial de Reação (GER). As investigações prosseguem para identificar novas vítimas e elucidar os fatos.

Fonte Agência SP