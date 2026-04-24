Polícia Militar apreende adolescente com drogas durante patrulhamento em Itapira

Ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira no bairro Assad Alcici e resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro

A Polícia Militar do Estado de São Paulo apreendeu um adolescente por envolvimento com tráfico de drogas na noite de quinta-feira, 23 de abril, em Itapira.

Durante patrulhamento no bairro Assad Alcici, os policiais visualizaram dois indivíduos em uma bicicleta que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir. Após acompanhamento, a equipe conseguiu realizar a abordagem em uma rua próxima, porém o condutor da bicicleta conseguiu escapar, permanecendo apenas o passageiro no local.

Na revista pessoal, foram localizados 15 microtubos contendo cocaína e a quantia de R$ 47,00. Questionado, o adolescente informou que realizava a venda de entorpecentes em um ponto conhecido e que o dinheiro encontrado era proveniente do tráfico.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o adolescente e todo o material foram apreendidos.

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