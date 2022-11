Polícia Militar apreende menor acusado por tráfico de drogas

A Polícia Militar (PM) apreendeu um menor de idade acusado pelo delito de tráfico de drogas. O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 9 de novembro, no Jardim Raquel, em Itapira. A ocorrência foi atendida pela equipe CGP III com apoio da VTR I-26328 e VTR I-26319

De acordo com as informações contidas no BOPM, a equipe do CGP III estava em patrulhamento por Itapira quando pela Rua Japão cruzamento com a Rua Itália, no Jardim Raquel, visualizou um adolescente, de 14 anos, na prática de venda de entorpecentes para usuários em uma motocicleta de cor branca e um veículo saveiro cor verde. O menor infrator retirava um pacote do interior de suas vestes, neste momento todos ao avistarem a viatura policial se evadiram em fuga do local.

O adolescente foi abordado e detido logo após, em revista pessoal foi localizado o pacote contendo 30 pinos de cocaína dentro de suas vestes. Diante dos fatos foi dada voz de apreensão ao menor infrator pela prática do crime de Tráfico de drogas conforme a Lei de Drogas 11343/2006.

O adolescente foi apresentado no Distrito Policial de Itapira, onde a autoridade de plantão, Dra. Gilmara Natalia B. dos Santos, ratificou a voz de apreensão do menor em flagrante delito elaborando o BOPC IZ-91851/22 apreendendo os entorpecentes, permanecendo o menor infrator apreendido e à disposição da justiça.