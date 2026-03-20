Polícia Militar captura dois procurados pela Justiça em ações distintas na noite de quinta-feira

Duas ações distintas da Polícia Militar resultaram na captura de indivíduos procurados pela Justiça na noite de quinta-feira, 19 de março, nas cidades de Jaguariúna e Mogi Guaçu. As ocorrências reforçam o trabalho de patrulhamento e a atuação preventiva das equipes na região.

Em Jaguariúna, durante patrulhamento no bairro Guedes, os policiais foram acionados por uma moradora que relatou a presença de um homem em atitude suspeita, observando residências. Ao chegarem ao local, o indivíduo tentou fugir para dentro de uma casa, mas foi rapidamente abordado. Nada de ilícito foi encontrado, porém, após consulta, foi constatado um mandado de prisão em aberto com base no artigo 528 do Código de Processo Civil. Ele foi conduzido ao Distrito Policial e permaneceu à disposição da Justiça.

Já em Mogi Guaçu, no bairro Jardim Bandeirantes, a equipe policial recebeu informações sobre a presença de um foragido em uma residência. No local, o próprio pai do indivíduo confirmou que ele estava no imóvel. O suspeito foi chamado e se apresentou aos policiais, sendo abordado sem resistência. Após consulta nos sistemas, foi confirmada a existência de mandado de prisão civil. O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

As duas ocorrências destacam a importância das denúncias e da atuação integrada da Polícia Militar no combate à criminalidade, garantindo mais segurança à população.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12