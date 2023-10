Polícia Militar captura processada em Estiva Gerbi após verificação de mandado de prisão

Da Redação

Às 21 horas e 15 minutos, uma ação da Polícia Militar resultou na captura de um indivíduo identificado como SAG, que estava sendo processado pela justiça devido a um mandado de prisão civil. A operação foi realizada após informações recebidas pela equipe de desinteligência da polícia.

De acordo com as informações repassadas à equipe de desinteligência, os policiais receberam a missão de verificar a situação do SAG durante uma abordagem na via pública. Ao solicitar documentação do indivíduo, uma consulta via COPOM não revelou nenhuma irregularidade. No entanto, uma consulta ao Banco de Mandados de Prisão do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) revelou a existência de um mandado de prisão civil em nome de SAG

O mandado de prisão civil foi expedido em 29 de setembro de 2023 pela 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu. Diante dessa descoberta, os policiais encaminharam o SAG ao “CPJ” (Centro de Polícia Judiciária) em Mogi Guaçu.

No CPJ, o escrivão confirmou a veracidade do mandado de prisão, e após comunicar o delegado de plantão sobre a situação, o SAG foi mantido sob custódia, à disposição da justiça.

