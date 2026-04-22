Polícia Militar captura procurado e prende homem por violência doméstica em Itapira

Suspeito ameaçou vítima com faca e tinha mandado de prisão em aberto por furto

A Polícia Militar prendeu na tarde de segunda-feira, 20 de abril, um homem por violência doméstica e também realizou a captura de um procurado pela Justiça, no município de Itapira.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h50, quando a equipe foi acionada para atendimento em uma residência localizada na Rua Santo André. No local, os policiais encontraram a vítima do lado de fora do imóvel, enquanto o suspeito permanecia na varanda.

De acordo com o relato da vítima, o homem, com quem manteve um relacionamento por cerca de três meses, retornou à residência de forma inesperada após afirmar que iria se internar em uma clínica de recuperação. Ao ter a entrada negada, ele pulou o muro e passou a exigir acesso ao local para retirar pertences.

Temendo por sua segurança, a vítima deixou o imóvel após lançar uma faca para fora do portão. O objeto foi recuperado pelo suspeito, que passou a fazer ameaças de morte enquanto permanecia na varanda. Durante a abordagem, os policiais localizaram a faca escondida entre os pertences do homem.

Em consulta aos dados, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, expedido pelo Departamento de Execuções Criminais da Comarca de Campinas, pelo crime de furto.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a autoridade policial ratificou a prisão pelos crimes de violência doméstica e captura de procurado. A faca foi apreendida e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

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