Polícia Militar de Mogi Guaçu Prende Dois Suspeitos de Tráfico de Drogas em Operação Noturna

Na noite de 5 de agosto, uma ação da Polícia Militar de Mogi Guaçu resultou na prisão de dois indivíduos suspeitos de tráfico de drogas. A equipe estava em patrulhamento, na função de Comando de Grupo Patrulha (CGP) Operação I. Durante o deslocamento para apoiar uma outra viatura em uma averiguação, os policiais avistaram uma motocicleta com dois homens.

Os indivíduos, ao perceberem a aproximação da viatura, demonstraram sinais de nervosismo e agitação. A atitude suspeita motivou os policiais a realizarem a abordagem. Durante a revista, foram encontrados 161 gramas de uma substância branca, possivelmente cocaína, na cintura do condutor. Além disso, ele portava anotações e registros de contabilidade do tráfico de drogas. O passageiro, também foi revistado, e com ele foram encontrados 255 gramas de cocaína.

Os suspeitos admitiram que haviam dividido a droga em duas sacolas, com o objetivo de minimizar o prejuízo caso fossem abordados pela polícia. Eles planejavam entregar o entorpecente no Parque dos Ingás, onde enchiam pinos de cocaína para posterior venda. A motocicleta utilizada pelos suspeitos foi recolhida pela Polícia Civil, que também aplicou as medidas administrativas cabíveis, incluindo a emissão de Auto de Infração de Trânsito (AIT) por mau estado de conservação e outros problemas de manutenção.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão aos dois indivíduos por tráfico de drogas. Eles foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a prisão foi ratificada e os suspeitos ficaram à disposição da Justiça.