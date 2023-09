Polícia Militar de Mogi Guaçu Realiza Abordagem e Cumpre Mandado de Prisão”

Ação da Polícia Resulta na Detenção de Indivíduo com Mandado Ativo, Reforçando a Segurança na Comunidade”

Em uma tarde de patrulhamento ostensivo e preventivo pelo bairro Jardim Igaçaba, a equipe composta pelos policiais I-26119, Cb PM F. Pozzer e Cb PM Multini avistou G.C.S.D. caminhando pela via. Decidiram realizar uma abordagem de rotina, mas não encontraram nenhum item ilícito com o indivíduo.

Durante a abordagem, a equipe decidiu consultar as informações disponíveis no Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para verificar se havia alguma situação pendente relacionada ao GC. Para surpresa da equipe, foi identificado que o G.C.S.D. era um egresso, ou seja, alguém que havia cumprido pena anteriormente. Além disso, uma pesquisa no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) revelou a existência de um mandado de prisão em seu desfavor, relacionado ao artigo 33 da Lei de Drogas.

Diante dessas informações, os policiais informaram o G.C.S.D. sobre seus direitos constitucionais e o conduziram até a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o delegado plantonista, Dr. Alexandre Henrique Leme Silva, foi informado da situação. O mandado de prisão foi cumprido e um Boletim de Ocorrência Policial Civil foi elaborado.

Esta ocorrência destaca a importância do trabalho da Polícia Militar e da cooperação com as autoridades judiciais para garantir a segurança pública e o cumprimento da lei em nossa comunidade. A ação da equipe policial resultou na captura de um procurado pela justiça, contribuindo para a manutenção da ordem e da segurança na região de Mogi Guaçu, SP.