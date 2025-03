Polícia Militar de Mogi Guaçu realiza quatro prisões em diferentes ocorrências no fim de semana

A Polícia Militar de Mogi Guaçu realizou quatro prisões entre sexta-feira (7) e sábado (8), em diferentes ocorrências registradas na cidade. As detenções ocorreram por crimes como furto, violência doméstica, ameaça, resistência à prisão e captura de foragido.

Furto a residência no Jd. Nova Veneza

Na manhã de sexta (7), a Polícia Militar foi acionada para verificar um possível furto a residência na Rua Nair de Oliveira, no Jd. Nova Veneza. Ao chegar no local, os policiais encontraram o imóvel fechado, mas um vizinho que ouviu barulhos suspeitos permitiu a entrada da equipe. No fundo da residência, foi localizado G.F., de 31 anos, com fios elétricos e torneiras dentro de uma bolsa. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso pelo crime de furto.

Violência doméstica e ameaça no Jd. Centenário

Na noite de sexta-feira (7), por volta das 20h30, uma equipe da PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no Jd. Centenário. A vítima, R.C.L., relatou que seu ex-marido, R.L.S., nascido em 1990, chegou embriagado em sua residência e exigiu ver a filha do casal. Como ele apresentava sinais de embriaguez, a mulher negou o contato. Diante disso, o homem passou a ameaçá-la, afirmando que ela se arrependeria e que iria tirar sua vida. Ao ser abordado pelos policiais, R.L.S. também ameaçou os agentes e investiu contra a equipe, mas foi contido. Ele foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso por violência doméstica, ameaça e resistência.

Foragido da Justiça capturado no Jd. Canaã

Na noite de sábado (8), por volta das 23h30, policiais militares realizavam patrulhamento no Jd. Canaã quando avistaram um homem que demonstrou nervosismo ao notar a presença da equipe. O suspeito, identificado como M.F.O., nascido em 1992, tentou esconder o rosto e, ao receber ordem de abordagem, fugiu a pé. Ele foi alcançado e, ao ser questionado, confessou que estava evadido do sistema prisional e temia retornar para a penitenciária. Após consulta criminal, foi confirmada sua condição de foragido, com pena por roubo em aberto. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso.

Agressão contra esposa no Jd. Pansani

Ainda no sábado (8), por volta das 22h26, a PM atendeu uma ocorrência de violência doméstica no Jd. Pansani. No local, a vítima, T.I.M.C.B., relatou dores no braço direito, que possui uma deficiência devido a um acidente de trânsito, e apresentava hematomas na mão e no braço, resultantes de agressão cometida pelo marido, H.G.B. O suspeito afirmou que apenas segurou a esposa durante uma discussão. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso pelo crime de violência doméstica.

As prisões refletem a atuação da Polícia Militar no combate ao crime e na segurança da população de Mogi Guaçu.