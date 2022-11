Polícia militar de Mogi Mirim captura condenado pela justiça

Na tarde desta quinta-feira (10/11) no Jd Flamboyant em Mogi Mirim a equipe da força tática em patrulhamento visualizou um individuo pela via que ao perceber a presença policial adentrou rapidamente em um comercio.

A equipe formada pelo Sargento Dias, Cb Goulart e Cb Evangelista rapidamente deu voz de abordagem ao suspeito e revista pessoal não sendo localizado nada ilícito porem quando indagado sua identificação ele foi questionado e acabou informando a equipe seus dados reais realizada pesquisa via COPOM e no banco nacional de mandados de prisão verificou-se que o mesmo era foragido do sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos dados foi dado voz de prisão ao abordado.