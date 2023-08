Polícia Militar de Pedreira prende indivíduo procurado pela justiça após denúncia

Da Redação

Foto Divulgação Policia Militar

Ação conjunta com policiais de Caconde resulta na detenção de homem com mandado de prisão em aberto

No último domingo, dia 13 de agosto, as autoridades policiais da cidade de Pedreira foram acionadas via rádio para responder a uma denúncia anônima que levou à prisão de um indivíduo procurado pela justiça. A operação envolveu também a colaboração da Polícia Militar de Caconde, culminando na detenção do suspeito.

O chamado à polícia ocorreu em uma residência na cidade de Pedreira, onde um indivíduo com pendências judiciais supostamente se encontrava. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos por um senhor cujas iniciais do nome são L.T.D. Inicialmente, a verificação dos documentos não indicou nenhuma pendência legal em relação ao indivíduo em questão.

No entanto, os policiais de Pedreira alertados pela Polícia Militar de Caconde para aprofundar a investigação. Utilizando o Cadastro Nacional de Justiça (CNJ), os agentes de segurança conseguiram localizar um mandado de prisão em aberto para o indivíduo L.T.D.

Após a confirmação da pendência legal, o homem foi conduzido até o plantão policial de Jaguariúna, onde foi oficializada sua detenção. As autoridades policiais confirmaram a existência do mandado de prisão em aberto e o suspeito permanece à disposição da justiça para as medidas cabíveis.

A ação conjunta entre as polícias de Pedreira e Caconde demonstra a importância da colaboração entre diferentes instituições policiais para o cumprimento da lei e a captura de indivíduos procurados pela justiça. A utilização de recursos como o Cadastro Nacional de Justiça auxilia na identificação de pendências legais e contribui para a eficácia das operações policiais.

As autoridades ressaltam a importância das denúncias anônimas para o combate ao crime e agradecem à população por sua colaboração em reportar atividades suspeitas. A detenção do indivíduo procurado demonstra o compromisso das forças policiais em garantir a segurança e a ordem pública nas cidades da região.