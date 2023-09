Polícia Militar intercepta indivíduo com saco plástico cheio de produtos e recupera cerca de R$3.000,00 em vestuário.

Da Redação

Fotos PM

Suspeito é detido após furto em loja na Av. Antônio Serafim Penteado

Na tarde de domingo, uma equipe da Polícia Militar de Pedreira conseguiu deter um indivíduo suspeito de furto em uma loja na Av. Antônio Serafim Penteado, após uma ação de patrulhamento que obteve na recuperação de aproximadamente R$3.000,00 em vestuário.

A ocorrência teve início quando uma equipe composta pela I-26214, Cb PM Éder e Sd PM Prange, estava em patrulhamento na região e avistou um homem carregando um saco plástico grande, contendo uma quantidade específica de produtos. Ao descobrir a presença dos policiais, o suspeito tentou se desvencilhar da situação, abandonando o saco plástico e impedindo-o de escapar.

Os policiais agiram rapidamente, dando voz de parada ao indivíduo e o detendo para realizar uma busca pessoal. Durante uma revista, foi descoberto que o boné que o suspeito usava continha etiquetas com códigos de barras. Ao ser questionado sobre essas etiquetas, o indivíduo afirmou que tinha acabado de comprar o boné, assim como as roupas que estavam dentro do saco plástico.

No entanto, ao vistoriar o conteúdo do saco plástico, os policiais encontraram uma grande quantidade de camisetas, bonés e shorts, todos ainda com etiquetas de preço. Suspeitando de atividade criminosa, a equipe continuou patrulhando a área e visitou uma loja na Av. Papa João XXIII com a porta de vidro estourada e o interior completamente revirado. O teto de gesso estava danificado, e as prateleiras estavam quebradas.

A equipe comunicou ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), que entrou em contato com o delegado de plantão, Dr. Erivan. Este último acionou uma perícia para investigar o local. Posteriormente, o proprietário da loja foi localizado e tomou conhecimento das peças de roupas como pertencentes à sua loja. Ele estimou que o infrator havia furtado cerca de R$3.000,00 em vestuário.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Pedreira, onde ocasiões à disposição da justiça aguardando audiência de custódia. As autoridades exigirão as investigações para determinar todos os detalhes do caso e identificar se outras pessoas estão envolvidas no crime.

Esta ação bem sucedida da Polícia Militar demonstra o compromisso das forças de segurança em proteger a comunidade e combater a criminalidade, garantindo a tranquilidade dos cidadãos de Pedreira.