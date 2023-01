Polícia Militar prende acusado por tráfico de drogas em Itapira

A Polícia Militar prendeu um suspeito por tráfico de drogas em Itapira. O fato aconteceu nesta terça feira, dia 24, no Jd. Della Rocha, em Itapira.

De acordo com informações da PM, a equipe estava em patrulhamento pela área da terceira companhia no bairro Della Rocha quando avistou um indivíduo caminhando pela rua, sendo que ao notar a aproximação da viatura colocou as mãos na cintura e tentou se evadir do local. Ele foi abordado e em revista pessoal foi localizada uma sacola plástica contendo três microtubos de cocaína, dois pedaços de 1/4 de tijolo de maconha e uma trouxinha de maconha, além de um celular marca Galax S8. Após a abordagem com apoio da viatura I-26307 foram até a casa do detido para avisar seus familiares que acompanharam as viaturas até o distrito policial. Diante dos fatos foi dada voz de Prisão em Flagrante pelo delito de tráfico de entorpecentes, conforme a Lei 11.343/06.

O indivíduo foi conduzido até a CPJ, onde o delegado de plantão, Dr. Anderson Cassimiro da Silva ratificou a prisão em flagrante delito e foi feito o BOPC de tráfico de drogas, apreendendo as drogas. O indiciado permaneceu preso a disposição da justiça.