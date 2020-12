Polícia Militar prende acusados de estupro em Artur Nogueira

Na noite deste domingo, dia 29, a Polícia Militar (PM) de Artur Nogueira prendeu dois rapazes acusados de cometer o crime de estupro. O fato teria ocorrido no Jardim Bela Vista e a denuncia foi feita pela própria vitima que acionou a PM.

A vítima relatou aos agentes que estava com os dois rapazes, conhecidos dela, em uma casa consumindo bebida alcoólica. Ela disse que acabou dormindo e quando acordou estava sendo estuprada pelos dois rapazes que estavam em sua companhia.

A mulher então se levantou do local e ligou para a Polícia Militar. Ao chegar ao local onde a mulher estava os agentes obtiveram as primeiras informações. Logo após foram até a casa e encontraram os dois suspeitos, visivelmente embriagados, deitados no chão da sala.

Diante disso, os agentes deram voz de prisão para os dois acusados e os conduziram até a Delegacia de Polícia Civil de Artur Nogueira. Depois das formalidades de praxe, os dois permaneceram à disposição da justiça pela prática do crime de estupro.