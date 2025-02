POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSO POR TRÁFICO DE DROGAS

Na tarde de hoje (4), 13h02min, por solicitação do Copom, a equipe policial foi ao Jd Nova Odessa, em Mogi Guaçu, para averiguar possível tráfico de drogas, onde foi realizada a abordagem e busca pessoal em 2 indivíduos. Com T. H. G.C. foi localizado em seu bolso um recipiente contendo 10 microtubos com cocaína e em seu bolso direito da calça 02 microtubos contendo crack e uma porção de maconha, bem como R$ 59,00 em espécie espalhados no chão; com L. N. F nada de ilícito foi localizado, porém confessou estar na prática de tráfico pelo local. Ambos foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária, onde T. permaneceu preso e L. foi liberado, sendo as drogas e o dinheiro apreendidos.