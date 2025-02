POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSO POR TRÁFICO DE DROGAS, EM PEDREIRA.

Na madrugada de hoje (18), por volta das 02h49min, os policiais militares estavam em patrulhamento pelo Jardim Triunfo quando viram um indivíduo entregando algo a outro, por uma janela quebrada em uma construção abandonada. O homem que recebeu a droga conseguiu evadir-se e o autor do tráfico permaneceu na construção. Em ato contínuo adentraram a construção e encontraram o indivíduo deitado em um colchão velho e um jovem no mesmo ambiente. Ao lado do colchão havia drogas, dinheiro, balança de precisão e caderno com anotações do tráfico de drogas. Indagado a respeito do que foi encontrado, o maior M.O.P., nascido em 01/2000, assumiu a autoria do tráfico de drogas e eximiu o adolescente, M.A.M.S, nascido em 11/2012, de qualquer responsabilidade, alegando que ele não tem nenhum envolvimento com o tráfico. Foram apreendidos: 21 invólucros de maconha, 11 dry (maconha mais pura), 14 pinos de cocaína, 56 pedras de crack, 1 caderno de anotações do tráfico, 1 balança de precisão, 2 telefones celulares e R$ 323,00. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde o infrator da Lei adulto permaneceu preso, todo o material foi apreendido e o adolescente foi liberado.