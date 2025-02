POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSOS POR TRÁFICO DE DROGAS, EM MOGI GUAÇU.

Na madrugada de hoje (6), 00h05min, policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Novo, pela Av. Honório Orlando Martini, quando, no cruzamento da Rua Antonio Luiz Filho, avistaram uma motocicleta vermelha, com dois ocupantes que, ao notarem a presença da equipe tentaram evadir-se, porém foram abordados pela Av. Clara Lanzi Bueno. Com o condutor da motocicleta, S.G.O. havia 70 porções de cocaína e com o passageiro, V. H. B. S. havia 70 porções de crack. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde ambos permaneceram presos e toda a droga foi apreendida.