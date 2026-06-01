Polícia Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Pedreira

Ocorrência foi registrada no início da madrugada desta segunda-feira, dia 1º, no Jardim Triunfo; drogas, dinheiro e anotações do tráfico foram apreendidos

A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas no início da madrugada desta segunda-feira, dia 1º, em Pedreira.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pelo Jardim Triunfo quando avistou dois indivíduos na via pública. Um deles estaria entregando drogas ao outro. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos fugiram.

De acordo com a PM, o usuário correu em direção a uma ponte próxima. Já o outro indivíduo, apontado como responsável por entregar as drogas, dispensou alguns microtubos no corredor de uma área invadida e fugiu para o corredor de uma residência ao lado.

Com autorização da proprietária do imóvel, os policiais entraram no local e encontraram o suspeito escondido dentro de um banheiro. Com ele, foi localizado apenas um telefone celular.

Na sequência, os policiais verificaram o local onde o material havia sido dispensado e encontraram sete microtubos com cocaína.

Durante a averiguação em um pequeno cômodo nas proximidades, a equipe localizou outro homem deitado sobre um colchão. Ao lado dele, havia um estojo rosa com drogas, uma bolsa preta com R$ 292,00 e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico.

Ainda conforme a Polícia Militar, o local estava em situação insalubre, com grande quantidade de lixo, sem energia elétrica e sem água, sendo utilizado para a prática criminosa.

Ao todo, foram apreendidos 64 microtubos com cocaína, 61 pedras de crack, quatro porções de maconha, sete porções de dry, além do dinheiro e do caderno de anotações.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde os dois abordados permaneceram presos. Todo o material foi apreendido.

Fonte: Polícia Militar

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