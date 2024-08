Polícia Militar prende dois indivíduos por receptação em Mogi Mirim

No dia 1º de agosto, por volta das 20h, uma equipe da ROCAM realizava patrulhamento tático em Mogi Mirim, quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta preta próximo à rotatória. Ao tentarem realizar a abordagem, o condutor da motocicleta desobedeceu à ordem de parada e acelerou, iniciando uma breve perseguição que terminou no bairro Linda Chaib.

Durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso do passageiro uma chave mixa, enquanto nada de ilícito foi encontrado com o condutor. Ao verificar a placa da motocicleta, a equipe constatou que se tratava de um veículo furtado na cidade de Limeira em 28 de julho de 2024. Além disso, a numeração do chassi e do motor estavam parcialmente suprimidas.

Os suspeitos alegaram ter comprado a motocicleta no mesmo dia, através de um anúncio em uma rede social na cidade de Cosmópolis. Quanto à chave mixa, confessaram que estavam procurando uma motocicleta para furtar.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão aos indivíduos pelo crime de receptação. Com o apoio do CFP e da FT-I26070, a equipe se deslocou até as residências dos suspeitos para informar seus familiares. Em seguida, os detidos foram levados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde a motocicleta foi apreendida e encaminhada para perícia. Os indivíduos permanecem à disposição da justiça.