Polícia Militar Prende Dupla e Recupera Carga de Cerveja Avaliada em Mais de R$ 52 Mil em Jaguariúna

Na noite de 24 de julho, a Polícia Militar de Jaguariúna prendeu em flagrante dois indivíduos, J. e A., acusados de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas. A carga furtada, composta por 672 garrafas de cerveja de 600ml, estava avaliada em R$ 52.059,84.

A ação teve início quando uma equipe policial avistou um caminhão parado parcialmente sobre a faixa de rolamento na contramão de direção, com o pisca-alerta ligado, na Rua Tomaz Jasso. O motorista, identificado como J., alegou inicialmente problemas mecânicos e apresentou quatro notas fiscais, todas com valores iguais, somando o total da carga.

Ao ser informado que precisaria acionar um guincho para remover o veículo, J. começou a demonstrar sinais de nervosismo, como sudorese, gagueira e tremor. A situação se agravou quando A., que se apresentou como amigo e funcionário da mesma transportadora, foi questionado e forneceu informações contraditórias sobre a carga e o destino do caminhão.

Durante a abordagem, a polícia foi informada pelo COPOM sobre um furto de caminhão que coincidia com o veículo em questão. J. e A. foram imediatamente detidos. Pouco tempo depois, o supervisor da transportadora compareceu ao local e confirmou que A. tinha fornecido as chaves do caminhão a J. sem autorização, levantando suspeitas do envolvimento direto de A. no furto.

Os dois indiciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Jaguariúna, juntamente com o caminhão e a carga recuperada. A delegada de plantão ratificou a prisão em flagrante de ambos pelo crime de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas.

A ação rápida e eficiente da Polícia Militar foi fundamental para a recuperação da carga e a prisão dos responsáveis, destacando a importância da vigilância e prontidão das forças de segurança no combate a crimes patrimoniais na região.