Polícia Militar prende homem por furto de motocicletas em Mogi Mirim

Ação rápida resultou na prisão em flagrante de suspeito já conhecido por envolvimento em crimes semelhantes na região

Na manhã desta terça-feira (14), a Polícia Militar prendeu um homem de 24 anos, acusado de participação em furtos de motocicletas em Mogi Mirim e região. A prisão ocorreu após uma ação coordenada no bairro Loteamento São Jerônimo.

Durante uma preleção da equipe policial, uma integrante informou ter reconhecido o indivíduo no corredor de uma residência. Já conhecido pelas autoridades por envolvimento em furtos semelhantes, o suspeito havia sido flagrado anteriormente em vídeos que comprovaram sua participação nos crimes.

Com as informações compartilhadas entre os policiais, foi montado um cerco entre a rua principal e uma via paralela. Ao notar a movimentação das viaturas, o suspeito tentou fugir pelos fundos da casa, pulando muros e cercas das residências vizinhas. Após acompanhamento e resistência, ele foi contido, algemado e colocado no compartimento de presos da viatura.

No interior do imóvel, investigadores da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) apreenderam roupas e um capacete utilizados nos furtos. O homem foi conduzido à sede da DIG de Mogi Guaçu, onde o delegado responsável ratificou a prisão em flagrante.

A Polícia Militar e a DIG seguem empenhadas no combate a furtos e roubos na região, reforçando a segurança e a confiança da população nas ações de patrulhamento e investigação.