Polícia Militar prende homem por incêndio criminoso em chácara de Mogi Mirim

Crime aconteceu na manhã de terça-feira (9) em área rural do município; autor confessou ter provocado o fogo e permanece preso

A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por incêndio criminoso em Mogi Mirim na manhã desta terça-feira, 9 de setembro. A ocorrência foi registrada em uma chácara localizada na área rural do município, onde o fogo se espalhava rapidamente próximo a uma residência.

Assim que chegaram ao local, os policiais militares conseguiram conter parte das chamas ao redor da casa, até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros Municipal, que assumiu o controle da situação.

Após o combate inicial ao incêndio, as vítimas relataram aos policiais que o fogo havia sido ateado de forma intencional e forneceram as características do suspeito. A equipe iniciou patrulhamento nas imediações e localizou o indivíduo, que confessou ter iniciado o fogo propositalmente.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Mogi Mirim, onde o autor foi autuado em flagrante por crime de incêndio, permanecendo preso à disposição da Justiça.