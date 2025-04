POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Na noite de ontem (22), durante o patrulhamento na Av. Abílio Caveanha, em Mogi Guaçu, em frente a um sítio e já pela entrada, foi visualizado um indivíduo correndo para dentro da casa, sendo acompanhado pela equipe, porém pulou a janela do quarto com um objeto pequeno em sua mão, aparentando ser uma arma de fogo, e fugiu em direção a mata.

Na residência foi localizada uma espingarda calibre .36, com o cano serrado.

A genitora do indivíduo informou que seu filho correu pois achava que estava sendo procurado pela Justiça por dever pensão, porém, após consulta, não foi constatado o mandado.

Ao iniciar o deslocamento para a delegacia, a equipe obteve informações de terceiros que o indivíduo havia retornado à residência, onde realmente foi encontrado e abordado.

E..G.R.S, de 30 anos, declarou que estava com uma arma de fogo e que havia escondido, sendo uma garrucha calibre .22 e seis munições.

O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, juntamente aos armamentos, onde permaneceram à disposição da Justiça.