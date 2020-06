Polícia Militar prende individuo com arma de fogo ilegal

Em operação pela zona norte em Mogi Guaçu, na manhã desta sexta feira, 26, os Policiais Militares Cabo Garcia, Sargento Robson, Soldados Lima, Alan e Pozzer, abordaram um Astra – GM para fiscalização no Jardim Santa Terezinha II.

Nada de ilícito foi encontrado com o condutor, porém o mesmo informou aos PMs que em sua residência havia uma arma de fogo ilegal. Os policiais foram até a residência do mesmo que fica no Parque dos Eucaliptos, onde localizaram 19 munições de calibre 38 e 4 de calibre 44, além de um revólver calibre 30.

O indivíduo já possui passagem por porte ilegal de armas, e a arma apreendida é produto de furto na cidade de Peruibe/SP

A ocorrência foi apresentada na Central de Policia Judiciaria – CPJ, onde o homem ficou detido e ficará a disposição da justiça.