POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM MOGI GUAÇU.

Na noite de ontem (24), após acionamento via COPOM, as equipes se deslocaram ao bairro Ypê Amarelo, em Mogi Guaçu, para atendimento de ocorrência de descumprimento de medida protetiva.

No local, as vítimas, mãe e filha, relataram que o ex-companheiro da mãe, estava em frente a residência com uma barra de ferro, ameaçando-a de morte.

A mulher não teve contato com ele, porém, tomou conhecimento através da vizinha, que acionou a Polícia Militar.

Realizado patrulhamento, onde foi localizado B.D.A, de 40 anos, a 700 metros de distância da residência, com um pé de cabra, relatou que não foi em frente a casa de sua ex e que tinha conhecimento da medida protetiva.

O autor foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde deferiu ameaças de morte às vítimas e permaneceu preso à disposição da Justiça.