Polícia Militar prende mulher por violação de domicílio e perseguição em Mogi Guaçu

Ocorrência foi registrada no Bairro Ypê Amarelo; infratora foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária

Na noite de quinta-feira, 4 de setembro, a Polícia Militar prendeu uma mulher por violação de domicílio e perseguição, em ocorrência registrada no Bairro Ypê Amarelo, em Mogi Guaçu.

Segundo a PM, a vítima relatou que sua ex-companheira havia invadido sua residência e se recusava a deixar o local, insistindo em reatar o relacionamento. Durante a abordagem, os policiais encontraram a autora no quintal do imóvel, em estado de desequilíbrio emocional e apresentando falas desconexas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde a mulher permaneceu presa à disposição da Justiça.