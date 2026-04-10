Polícia Militar prende procurado por roubo e detém suspeito por tráfico em Mogi Mirim

Ocorrências distintas foram registradas na quinta-feira em bairros da cidade e resultaram em duas prisões

A Polícia Militar atendeu duas ocorrências distintas na quinta-feira, 9 de abril, em Mogi Mirim, resultando na prisão de um procurado pela Justiça e na detenção de um indivíduo por tráfico de drogas.

Durante a tarde, no bairro Jardim Copacabana, equipes realizavam patrulhamento quando localizaram um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Ao perceber a presença policial, ele tentou entrar em uma residência, mas foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso para cumprimento de pena.

Já no período da noite, no bairro Santa Luzia, policiais que atuavam em operação visualizaram um indivíduo que tentou fugir ao notar a aproximação da viatura. Durante a ação, ele dispensou um objeto e correu para o interior de uma residência, sendo localizado e abordado pelos agentes.

Na revista pessoal, foram encontradas porções de maconha e dinheiro em espécie. No local onde o suspeito havia descartado o objeto, os policiais localizaram microtubos contendo cocaína. O indivíduo foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso por tráfico de drogas, e o material foi apreendido.

As ocorrências seguem sob responsabilidade das autoridades competentes.

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