Polícia Militar prende trio em flagrante por assalto, apreende armas e recupera objetos roubados em Mogi Mirim

Reportagem: Susi Baião

A Polícia Militar de Mogi Mirim, foi acionada para atender uma ocorrência de roubo a um estabelecimento comercial, na manhã dessa terça-feira (11), localizado no centro da cidade. Em uma ação rápida e eficiente, as forças de segurança mobilizaram viaturas do Batalhão, da 2ª Companhia, da Força Tática e da ROCAM para atender ao chamado.

Ao chegarem ao local, uma equipe designada para o caso, avistou três indivíduos saindo do estabelecimento comercial. Ao perceberem a presença das viaturas, os assaltantes empreenderam fuga pelas ruas da área central da cidade. Contudo, graças a agilidade e eficiência dos policiais e com apoio de outras viaturas, os criminosos foram interceptados e detidos no cruzamento da Rua Paysandu com a Rua Padre José.

Durante a abordagem, foram encontradas duas armas de fogo, uma pistola e um revólver, além da recuperação de 237 aparelhos celulares e tablets que haviam sido roubados durante o assalto. A ação policial, pautada no profissionalismo, competência e trabalho em equipe, resultou na prisão dos infratores e na retirada de mais duas armas de circulação.

A prisão dos envolvidos e a recuperação dos bens roubados representam uma vitória para a segurança pública da cidade e reforçam o compromisso das forças de segurança em garantir a tranquilidade e o bem-estar da população.

Os presos foram encaminhados à delegacia local, onde serão tomados como medidas legais cabíveis. A ação bem-sucedida também ressalta a importância da colaboração entre a polícia e a comunidade, uma vez que o acionamento imediato por parte dos cidadãos foi fundamental para o sucesso dessa operação.