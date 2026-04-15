Polícia Militar realiza quatro prisões em ações distintas em Mogi Guaçu

Ocorrências registradas na terça-feira envolvem violência doméstica, tráfico de drogas e captura de procurados pela Justiça

A Polícia Militar realizou quatro prisões em ocorrências distintas registradas na terça-feira, 14 de abril, em Mogi Guaçu, envolvendo casos de violência doméstica, tráfico de drogas e cumprimento de mandados judiciais.

Na primeira ocorrência, pela manhã, os policiais foram acionados para atender um caso de violência doméstica na região central. No local, familiares relataram comportamento agressivo de um indivíduo após ingestão de medicamentos. Durante a ação, houve agressões contra familiares, que apresentavam ferimentos leves. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso.

Ainda no mesmo dia, no final da tarde, equipes cumpriram um mandado de prisão contra um homem condenado por estupro de vulnerável, com pena de 16 anos. Ele foi localizado em sua residência no bairro Residencial Lagoa Azul e encaminhado à Central de Polícia Judiciária.

Já à noite, durante patrulhamento no Parque Cidade Nova, um indivíduo tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi abordado. Após consulta, foi constatado mandado de prisão por tráfico de drogas, com pena de cinco anos a cumprir, sendo também encaminhado e mantido preso.

Na quarta ocorrência, também no período noturno, policiais atuaram após denúncia de armazenamento de drogas no bairro Santa Terezinha I. Um homem foi abordado ao sair de uma residência e, durante buscas no imóvel, foram localizados dinheiro, balanças de precisão, embalagens e entorpecentes. O suspeito confessou a prática e foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Todos os envolvidos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária e permaneceram à disposição da Justiça.

As ações reforçam o trabalho intensivo das forças de segurança no combate à criminalidade no município.

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