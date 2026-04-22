Polícia Militar realiza série de prisões e apreensões em Mogi Guaçu na terça-feira

Ações resultaram na captura de procurados, prisões por tráfico e roubo e apreensão de drogas

A Polícia Militar realizou diversas ações ao longo da terça-feira, 21 de abril, em Mogi Guaçu, resultando na captura de procurados pela Justiça, prisões por tráfico de drogas e roubo, além da apreensão de entorpecentes.

Durante a manhã, por volta das 11h50, um homem procurado pela Justiça foi capturado na Rua Paulínia. Contra ele havia mandado de prisão por crimes como roubo, tráfico de drogas e violação de domicílio, com pena total de 26 anos e 3 meses a cumprir. Ele foi abordado durante patrulhamento e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

Em outra ocorrência no bairro Jardim Itamaraty, um homem apontado como autor de furtos em escolas foi localizado após tentativa de fuga por telhados de residências. Ele foi encontrado escondido e também possuía mandado de prisão por roubo, sendo capturado e conduzido à delegacia.

Ainda pela manhã, no bairro Vila São Carlos, um homem foi preso por tráfico de drogas. Com ele, foram encontrados microtubos de cocaína e crack, além de dinheiro. O suspeito confessou a prática e permaneceu à disposição da Justiça após a prisão em flagrante.

Já no período da tarde, no bairro Jardim Suécia I, outro indivíduo foi abordado após demonstrar comportamento suspeito. Durante a verificação, foi constatado mandado de prisão em aberto por furto, com pena de quatro anos, sendo também conduzido à delegacia.

No final da tarde, policiais cumpriram mais um mandado de prisão no bairro Itamaraty. O homem tentou fugir ao perceber a viatura, mas foi abordado e preso.

Durante a noite, no Jardim Ypê Pinheiros, um adolescente foi apreendido por ato infracional relacionado ao tráfico de drogas. Com ele foram encontrados entorpecentes e dinheiro, além de outras porções localizadas nas proximidades. Ele confessou a prática.

Ainda à noite, na região central, um homem foi preso por roubo após ameaçar uma vítima com uma faca e subtrair um telefone celular. O suspeito foi localizado com o objeto e a arma, sendo reconhecido pela vítima. O aparelho foi devolvido.

Todas as ocorrências foram apresentadas na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12