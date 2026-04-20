Polícia Militar realiza três prisões em cidades da região no domingo

Ocorrências foram registradas em Pedreira, Mogi Mirim e Mogi Guaçu, envolvendo procurados pela Justiça e caso de violência doméstica

A Polícia Militar realizou três prisões distintas na região neste domingo, dia 19, durante ações de patrulhamento e operação policial nos municípios de Pedreira, Mogi Mirim e Mogi Guaçu. As ocorrências envolveram indivíduos procurados pela Justiça e um caso de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Em Pedreira, durante operação policial na tarde de domingo, os policiais cumpriram um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia contra um morador do Jardim Andrade. O indivíduo foi localizado em frente ao endereço indicado na ordem judicial, abordado e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

Já em Mogi Mirim, a prisão ocorreu durante patrulhamento no Jardim Planalto, no período da noite. Os policiais observaram um homem que, ao notar a presença da viatura, tentou entrar rapidamente em uma residência. Ele foi abordado e, após consulta, foi constatado que estava sendo procurado pela Justiça por crime de furto, com pena de 7 meses e 23 dias. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde ele permaneceu preso.

Em Mogi Guaçu, no final da tarde, a equipe policial foi acionada após informações de que uma mulher havia sido ferida pelo próprio filho com um canivete. No local, o homem foi encontrado em estado de embriaguez e bastante alterado. A vítima apresentava uma lesão leve na mão esquerda, foi medicada e permaneceu em observação. O agressor foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso por lesão corporal e violência doméstica.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12