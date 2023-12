POLÍCIA MILITAR REALIZOU TREINAMENTO DE OCORRÊNCIA POLICIAL – ROUBO A BANCO NA CIDADE DE PEDREIRA

Fotos: Vágner dos Santos/AN

Na manhã desta quinta-feira, dia 14, policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior – 2, realizou na Rua XV de Novembro no município de Pedreira uma simulação de ocorrência de roubo a banco. Diversas ruas nas imediações ficaram fechadas até o término da simulação.

A Polícia Militar visando a importância do treinamento policial para o aprimoramento das habilidades dos profissionais da área de segurança pública, destacou que a Simulação desse tipo de Ocorrência Policial é um importantíssimo ganho tanto para o policial militar quanto para a população.

A simulação de ocorrência trata-se da criação de um cenário fictício em que os policiais foram submetidos a uma variedade de desafios para a tomada rápida de decisões, a fim de trazer o mais próximo de uma situação real.

Entenda a simulação

O alvo foi uma agência bancária localizada no centro de Pedreira, cinco indivíduo fortemente armados chegam em um veículo de cor prata e adentram a agência. Utilizando de dinamite, explodiram os caixas e fugiram. Na fuga, eles são surpreendidos por uma viatura da Polícia Militar que estava estacionada na Praça Ângelo Ferrari e na tentativa de intercepta-los um policial militar foi alvejado pelos indivíduos.

Então neste momento foi solicitado apoio via Copom o qual informou a situação da ocorrência via rede rádio e a ação ganhou reforço tanto do policiamento do 26º BPM-I, quanto do 34º BPM-I. A região da agência foi totalmente cercada e os indivíduos foram detidos. O policial baleado pela quadrilha foi socorrido ao Pronto Socorro local e passa bem.

Estiveram acompanhando a simulação o comandante do 26º Batalhão Polícia Militar Tenente Coronel Catossi, Sub-comandante Major Marques, comandante da 2ª companhia 1ª Tenente PM Fernanda, o responsável pelo 2º Pelotão da PM de Pedreira, 2º Sargento PM Martone. Bem como oficiais e praças do 34º Batalhão de Polícia Militar de Bragança Paulista.