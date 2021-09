Polícia Municipal apreende drogas no Cidade Alta

194 pinos de cocaína, 51 pedras de crack e 13 de Shank foram apreendidos.

Nesta segunda-feira (27) policiais municipais encontraram drogas após uma denúncia anônima no bairro Cidade Alta, em Cosmópolis (SP). Na ocasião, 194 pinos de cocaína, 51 pedras de crack e 13 de Shank foram apreendidos.

Os agentes municipais estavam em patrulhamento quando receberam informações da central de rádio dizendo que pela rua Professor Joaquim Pedrozo havia uma casa não habitada que estava sendo utilizada para guardar as drogas que seriam distribuídas para os pontos de venda.

Eles foram averiguar e por volta das 09h10 verificaram que o portão da casa estava com as trancas estouradas. Eles fizeram então uma busca interna e encontram na cozinha, dentro do gabinete da pia, uma grande quantidade de drogas. Sendo 194 pinos de cocaína, 51 pedras de crack, 13 de Shank. Também apreenderam diversos matérias para preparo e guarda das drogas, como 17pinos para cocaína, duas balanças de precisão e dois cadernos de contabilidade.

Todo material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cosmópolis (SP)