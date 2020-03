Polícia Municipal de Holambra prende homem acusado de estupro de vulnerável

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Municipal de Holambra, na noite desta quarta-feira (18). Segundo as informações da Guarda Municipal, no momento da prisão o homem estaria tendo relações com uma criança de 13 anos.

Os policiais estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro Fundão, quando avistaram um veículo com duas pessoas. No momento, os policiais acharam que era um casal e resolveram fazer a abordagem, foi quando notaram que eles estavam sem roupa e que se tratava de um homem e uma criança de 13 anos.

Diante disso, os agentes acionaram o Conselho Tutelar do município e todos, inclusive a genitora da criança, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Jaguariúna. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante do homem por estupro de vulnerável.