Polícia Municipal de Posse prende indivíduo por tráfico de drogas

Em patrulhamento pela Rua Natalina Frazzato na tarde de terça-feira, 29, a equipe C da Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse, deparou com dois indivíduos, um em uma bicicleta e o outro a pé conversando em atitudes suspeitas.

Ao notarem a presença da equipe o jovem que estava com a bicicleta saiu, e o outro veio em direção da viatura, sendo abordado logo em seguida. Na busca pessoal feita no suspeito foi localizado nove pinos pretos com cocaína e R$ 100,00 em dinheiro em notas trocadas.

Diante das evidências a equipe da GM composta pelos policiais GCMs Pereira (Subinspetor), Alves e Alexandra levaram o suspeito ao Pronto Socorro, para que o indivíduo passasse por exames médicos e posteriormente encaminhado à Delegacia.

O Delegado Policial de Jaguariúna, doutor Anderson Casimiro de Lima tomou ciência do fato, lavrou o Boletim de Ocorrência de flagrante de tráfico de entorpecente, ele permaneceu detido, aguardando audiência de custódia